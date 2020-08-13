У мінські офіси "Яндекс.Таксі" і Uber прийшли з обшуками

В офісах компаній "Яндекс.Таксі" і Uber у Мінську відбуваються обшуки.

Як повідомляє Укрінформ, цю інформацію Onliner підтвердили у пресслужбах "Яндекс.Таксі" і Uber.

Офіси розташовані в різних частинах міста. Наразі у компаніях намагаються дізнатися про подробиці і причини того, що відбувається.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, в містах Білорусі розпочалися акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані 6,7 тисячі осіб. У лікарні потрапили не менш як 250 осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз перебуває у Литві.