Біля Лос-Анджелеса згоріли щонайменше 4000 гектарів лісу

Унаслідок масштабної лісової пожежі неподалік від американського міста Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, згоріло щонайменше чотири тисячі гектарів лісу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTE.

Полум’я у лісах за 90 хвилин їзди від Лос-Анджелеса спалахнуло ще у середу вночі. За словами пожежників, всього за три години згоріло щонайменше чотири тисячі гектарів лісу.

Місцева влада вже наказала евакуюватися мешканцям близько 500 будинків.

Наразі на місці працюють понад 300 пожежників та гелікоптери, аби загасити масштабне полум’я.

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Як повідомлялося, у 2018 році у Каліфорнії сталася найсмертельніша лісова пожежа в історії штату. Тоді в результаті стихійного лиха на півночі штату загинуло 86 людей.

За останні кілька років пожежі у Каліфорнії стали більшими