Лісова пожежа у Канаді загрожує більш як 4 тисячам людей

Унаслідок лісової пожежі, що вирує на півночі канадської провінції Онтаріо, свої домівки можуть залишити 4 тисяч людей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє CBC News.

“Влада міста Ред-Лейк у провінції Онтаріо закликає місцевих мешканців негайно залишити населений пункт, оскільки за п’ять кілометрів на південь вирує лісова пожежа”, - йдеться у матеріалі.

Pics from the Red Lake taken yesterday. These were sent to me.



I spoke to Mayor Fred Mota and MNRF Minister Yakubuski last night about this fire. I hope to keep updated on the fires and the evacuations.



Stay safe #RedLake. pic.twitter.com/rXFLNNLl8p — Sol Mamakwa MPP (@solmamakwa) August 11, 2020

Населення містечка Ред-Лейк становить трохи більше 4 тис. Як зазначається частину з них літаками доправлятимуть до регіонального центру Сандер-Бей, що лежить за 500 кілометрів.

Лісову пожежу поблизу Ред-Лейка вперше помітили в понеділок, коли її площа становила усього 5 гектарів. Попри те, що до гасіння було залучено п’ять літаків, у вівторок територія, охоплена вогнем збільшилася до 550 гектарів.

Зараз пожежа продовжує поширюватися зі швидкістю близько 1 км за годину. І прогнози метеорологів залишаються невтішними: погода сприятиме розповсюдженню вогню.