Лісова пожежа у Канаді загрожує більш як 4 тисячам людей

Лісова пожежа у Канаді загрожує більш як 4 тисячам людей

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Укрінформ
Унаслідок лісової пожежі, що вирує на півночі канадської провінції Онтаріо, свої домівки можуть залишити 4 тисяч людей.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє CBC News.

“Влада міста Ред-Лейк у провінції Онтаріо закликає місцевих мешканців негайно залишити населений пункт, оскільки за п’ять кілометрів на південь вирує лісова пожежа”, - йдеться у матеріалі.

Населення  містечка Ред-Лейк становить трохи більше 4 тис. Як зазначається частину з них літаками доправлятимуть до регіонального центру Сандер-Бей, що лежить за 500 кілометрів.

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Лісову пожежу поблизу Ред-Лейка вперше помітили в понеділок, коли її площа становила усього 5 гектарів. Попри те, що до гасіння було залучено п’ять літаків, у вівторок територія, охоплена вогнем збільшилася до 550 гектарів.

Зараз пожежа продовжує поширюватися зі швидкістю близько 1 км за годину. І прогнози метеорологів залишаються невтішними: погода сприятиме розповсюдженню вогню.

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