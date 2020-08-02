У Каліфорнії вирує лісова пожежа: евакуювали майже 8 тисяч осіб

У штаті Каліфорнія, на схід від Лос-Анджелеса, через лісові пожежі, що вийшли з-під контролю, евакуювали майже 7 800 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Пожежа розпочалася у п'ятницю близько 17:00 за місцевим часом. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

В результаті пожежі знищено один сімейний будинок та дві господарські споруди, повідомили у місцевій пожежній службі.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.



Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020

Станом на вечір суботи вогонь спалив близько 12 000 гектарів лісу, повідомила місцева пожежна служба. Причину пожежі наразі не виявлено.

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

Згідно з даними Національної служби погоди, внаслідок спекотних температур на вікенд, за дуже низької вологості та сильних вітрів зберігається імовірність поширення вогню.

Як повідомляв Укрінформ, торік восени через масштабні пожежі на півдні штату Каліфорнія було оголошено "червоний рівень" небезпеки.

Фото: Getty Images