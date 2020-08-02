У Каліфорнії вирує лісова пожежа: евакуювали майже 8 тисяч осіб

У Каліфорнії вирує лісова пожежа: евакуювали майже 8 тисяч осіб

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Укрінформ
У штаті Каліфорнія, на схід від Лос-Анджелеса, через лісові пожежі, що вийшли з-під контролю, евакуювали майже 7 800 людей. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Пожежа розпочалася у п'ятницю близько 17:00 за місцевим часом. Про постраждалих наразі не повідомлялося.

В результаті пожежі знищено один сімейний будинок та дві господарські споруди, повідомили у місцевій пожежній службі.

Станом на вечір суботи вогонь спалив близько 12 000 гектарів лісу, повідомила місцева пожежна служба. Причину пожежі наразі не виявлено.

Згідно з даними Національної служби погоди, внаслідок спекотних температур на вікенд, за дуже низької вологості та сильних вітрів зберігається імовірність поширення вогню.

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Як повідомляв Укрінформ, торік восени через масштабні пожежі на півдні штату Каліфорнія було оголошено "червоний рівень" небезпеки.

Фото: Getty Images 

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