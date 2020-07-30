На Чернігівщині згоріли шість гектарів пшениці, підозрюють підпал

На полі фермерського господарства "Фенікс-АРТ" під селом Заїзд Прилуцького району Чернігівщини згоріли 6 гектарів посівів пшениці - фахівці підозрюють підпал.

Про це повідомив Департамент із питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Біля с. Заїзд Прилуцького району о 14 год. 17 хв. 29 липня на території фермерського господарства "Фенікс-АРТ" сталася пожежа посівів пшениці. Вогнем знищено 6 га пшениці на корені (загальна площа поля - 168 га)", - йдеться у повідомленні.

Імовірною причиною називається підпал. Збиток та сума врятованого встановлюється.

Ще одна пожежа на території сільгосппідприємства - біля с. Бригинці Козелецького району - вночі завдала збитку СТОВ "Полісся". У нього спалили 56 т соломи.

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Останнім часом в області почастішали пожежі на полях. Зокрема, 19 липня в Борзнянському районі теж, як підозрюють, унаслідок підпалів, вигоріло понад 23 га посівів озимої пшениці та ячменю. Втрат зазнало три аграрні підприємства.

Фото: val.ua