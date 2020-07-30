На Київщині майже пів доби гасили пожежу на торфовищі

В Обухівському районі Київської області рятувальники ліквідували пожежу на торфовищі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“29 липня о 08:25 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Обухів, с. Нещерів. До місця виклику одразу було направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів”, - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло займання торфу на відкритій території.

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Пожежу локалізовано о 17:00, повністю ліквідовано о 20:05.

Причина пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС