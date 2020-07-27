На Харківщині горіли чотири гектари лісу

У Харківській області рятувальники ліквідували пожежу на території Балаклійського лісового господарства.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій.

«26 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Борщівка Балаклійського району на території Балаклійського лісового господарства сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 2 га», - зазначається в повідомленні.

О 14:17 загоряння лісової підстилки локалізували на площі 4 га. О 16:25 пожежу було ліквідовано.

До гасіння залучалися 35 осіб та 7 одиниць техніки.