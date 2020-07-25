На Луганщині знову горіла трава, пожежу ліквідували

Поблизу Трьохізбенки у Новоайдарівському районі Луганської області напередодні виникло загорання трав’яного настилу, до вечора пожежу було ліквідовано.

Про це сьогодні повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Трьохізбенка у Новоайдарівському районі виникло загорання трав’яного настилу. О 15:57 загорання локалізовано, а о 20:59 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що до гасіння залучено 16 чол. та 6 од. техніки, з них від ДСНС 8 чол. о/с та 2 од. техніки.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

Раніше, 6 липня поблизу сіл Осколонівка та Капітанове Новоайдарського району у Луганської області на території лісопромислових підприємств сталася лісова пожежа. Орієнтовна площа пожежі становила 5 тис. га, лісовому господарству області завдано понад 284 млн грн прямих збитків. Через сильний вітер виникли нові вогнища пожежі, які поширилися з лісу до житлового сектору с. Смолянинове.

Було проведено евакуацію жителів. Пожежею знищено 84 та пошкоджено 56 житлових будинків. Внаслідок пожежі загинули 5 осіб, постраждали 182 особи, з яких зазнали фізичної шкоди 114, матеріальної – 68 осіб.

Кабінет міністрів тоді виділив 54,71 млн грн для ліквідації наслідків пожеж на Луганщині.