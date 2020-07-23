На Луганщині загасили пожежу, що виникла через обстріл

У Луганській області вже ліквідовано пожежу сухої трави, чагарників та деревини, яка почалася поблизу села Лопаскине Новоайдарського району після обстрілу.

Про це інформує пресслужба МВС.

«22 липня до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників та деревини. О 14:32 23 липня пожежу ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

До чергування на місці пожежі залучено 32 чол. та 9 од. техніки, з них від ДСНС 24 чол. о/с та 5 од. техніки, уточнюється у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскиного Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників та деревини.