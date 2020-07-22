На Луганщині вогнеборці досі гасять лісову пожежу, яку спричинили обстріли
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 21:00 відкритого вогню немає, спостерігається тління сухої трави, чагарників та деревини на території Трьохізбенського лісництва. Загрози населеним пунктам немає. Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається", – мовиться у повідомленні.
Сили пожежників зосередили по периметру пожежі.
"Особлива увага під час гасіння пожежі приділяється заходам безпеки у зв’язку із можливою наявністю ділянок що забрудненні вибухонебезпечними предметами. Піротехнічним розрахунком ДСНС проводиться обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", – зазначили у відомстві.
До гасіння пожежі залучили 116 людей та 31 одиницю техніки. Також сформовано резервні сили.
Як повідомляв Укрінформ, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.
На початку липня пожежа у Новоайдарському лісництві знищила до 5 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька десятків будинків. Загинули п’ять людей.