На Луганщині вогнеборці досі гасять лісову пожежу, яку спричинили обстріли

Ситуація з пожежею поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області наразі контрольована, рятувальники кажуть, що відкритого вогню немає, спостерігається тління сухої трави, чагарників та деревини.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 21:00 відкритого вогню немає, спостерігається тління сухої трави, чагарників та деревини на території Трьохізбенського лісництва. Загрози населеним пунктам немає. Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається", – мовиться у повідомленні.

Сили пожежників зосередили по периметру пожежі.

"Особлива увага під час гасіння пожежі приділяється заходам безпеки у зв’язку із можливою наявністю ділянок що забрудненні вибухонебезпечними предметами. Піротехнічним розрахунком ДСНС проводиться обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", – зазначили у відомстві.

До гасіння пожежі залучили 116 людей та 31 одиницю техніки. Також сформовано резервні сили.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави та молодого лісу.

На початку липня пожежа у Новоайдарському лісництві знищила до 5 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька десятків будинків. Загинули п’ять людей.