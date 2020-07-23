На Луганщині другу добу гасять лісову пожежу, спричинену обстрілом

Рятувальники ліквідовують пожежу на території лісництва у Новоайдарському районі Луганської області, що виникла внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 07:00 23 липня спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників та деревини в межах контрольованого периметра. Загрози населеним пунктам немає", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 252 особи та 51 од. техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 41 од. техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок обстрілу поблизу с. Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників та деревини

На початку липня пожежа у Новоайдарському лісництві знищила до 5 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька десятків будинків. Загинули п’ять людей.

Фото: www.dsns.gov.ua