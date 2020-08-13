Держборг Росії перевищив резерви уряду

Держборг Росії перевищив резерви уряду

Укрінформ
Борг федерального уряду РФ на тлі кризи знову перевищив його ліквідні резерви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК після аналізу статистики Мінфіну і ЦБ РФ.

Згідно з цими даними динаміка така: 1 квітня фінансові активи уряду перевищували його заборгованість майже на 2,5 трильйона рублів: 17 трильйонів проти 14,5 трильйона рублів. У травні і червні держборг і резерви майже зрівнялися на рівні більш як 14 трильйонів рублів. 1 липня федеральний держборг становив 14,77 трильйона, що на 1,55 трильйона (приблизно 21 млрд доларів) більше, ніж депозити уряду (13,22 трильйона).

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Видання пов'язує це з падінням цін на нафту, зниженням нафтовидобутку, пандемією коронавірусу, різким зростанням витрат бюджету на підтримку російських сімей і бізнесу. Видання наголосило, що зростання держборгу і зниження активів уряду не загрожують бюджетній стабільності.

Держборг РФ став позитивним вперше з червня 2019 року.

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