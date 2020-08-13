Держборг Росії перевищив резерви уряду

Борг федерального уряду РФ на тлі кризи знову перевищив його ліквідні резерви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РБК після аналізу статистики Мінфіну і ЦБ РФ.

Згідно з цими даними динаміка така: 1 квітня фінансові активи уряду перевищували його заборгованість майже на 2,5 трильйона рублів: 17 трильйонів проти 14,5 трильйона рублів. У травні і червні держборг і резерви майже зрівнялися на рівні більш як 14 трильйонів рублів. 1 липня федеральний держборг становив 14,77 трильйона, що на 1,55 трильйона (приблизно 21 млрд доларів) більше, ніж депозити уряду (13,22 трильйона).

Видання пов'язує це з падінням цін на нафту, зниженням нафтовидобутку, пандемією коронавірусу, різким зростанням витрат бюджету на підтримку російських сімей і бізнесу. Видання наголосило, що зростання держборгу і зниження активів уряду не загрожують бюджетній стабільності.

Держборг РФ став позитивним вперше з червня 2019 року.