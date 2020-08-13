Лісова пожежа упритул наближається до міста на півночі Канади

Лісова пожежа на півночі канадської провінції Онтаріо продовжує повільно просуватися до містечка Ред-Лейк, де раніше було оголошено евакуацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC News.

Вогонь уже охопив 850 гектарів і наближається до міста зі швидкістю близько 250 метрів за годину. Зараз від населеного пункту його відділяють лише 2 км.

Близько 3800 мешканців Ред-Лейка уже залишили свої домівки й перебувають у безпеці. Однак у місті досі перебувають приблизно 500 осіб. Правоохоронці здійснюють обхід будинків, закликаючи людей якомога швидше евакуюватися.

На летовищі Ред-Лейка в режимі готовності перебуває пасажирський літак, здатний доправити більше сотні людей до регіонального центра Сандер-Бей за 500 км від Ред-Лейка. Туди вже перебралися більшість евакуйованих містян.

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За інформацією видання, зараз вогню протистоять шість літаків, дванадцять гелікоптерів та понад 20 наземних команд пожежників.

Як повідомлялося, через лісову пожежу, що вирує на півночі канадської провінції Онтаріо, свої домівки можуть залишити 4 тисяч людей.

Фото: twitter.com/solmamakwa