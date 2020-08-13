Американський сенатор закликає відкласти призначення посла США у Білорусі

Член Сенату США Кріс Мерфі запропонував відкласти призначення посла у Білорусі у зв’язку із силовим придушенням владою цієї країни протестів проти фальсифікацій підсумків виборів.

Як передає Укрінформ, про це Мерфі написав у Tвіттері.

«Трамп хоче відновити дипломатичні відносини з Білоруссю. Кандидатура посла очікує погодження Сенатом. Зараз це було б великою помилкою. Це виглядатиме як згода з репресіями Лукашенка. Сенату варто відкласти це призначення», - зазначив Мерфі.

Trump wants to restore diplomatic relations with Belarus. The Ambassador nominee is pending in the Senate.



Right now, this would be a huge mistake. It would look like an endorsement of Lukashenko’s crackdown.



The Senate should set aside this nomination. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 11, 2020

Як повідомлялося, торік Вашингтон та Мінськ домовилися про повернення послів, яких не було в обох столицях із 2008 року.

У квітні цього року Дональд Трамп номінував на посаду посла в Білорусі Джулі Фішер. Зі свого боку Олександр Лукашенко призначив послом у США заступника глави МЗС Олега Кравченка.

У Білорусі вже четверту ніч поспіль тривають масові акції проти фальсифікацій результатів голосування. Демонстрації жорстоко розганяються силовиками. Повідомляється про майже 6 тисяч затриманих.