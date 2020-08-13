Американський сенатор закликає відкласти призначення посла США у Білорусі
Як передає Укрінформ, про це Мерфі написав у Tвіттері.
«Трамп хоче відновити дипломатичні відносини з Білоруссю. Кандидатура посла очікує погодження Сенатом. Зараз це було б великою помилкою. Це виглядатиме як згода з репресіями Лукашенка. Сенату варто відкласти це призначення», - зазначив Мерфі.
Trump wants to restore diplomatic relations with Belarus. The Ambassador nominee is pending in the Senate.— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 11, 2020
Right now, this would be a huge mistake. It would look like an endorsement of Lukashenko’s crackdown.
The Senate should set aside this nomination.
Як повідомлялося, торік Вашингтон та Мінськ домовилися про повернення послів, яких не було в обох столицях із 2008 року.
У квітні цього року Дональд Трамп номінував на посаду посла в Білорусі Джулі Фішер. Зі свого боку Олександр Лукашенко призначив послом у США заступника глави МЗС Олега Кравченка.
У Білорусі вже четверту ніч поспіль тривають масові акції проти фальсифікацій результатів голосування. Демонстрації жорстоко розганяються силовиками. Повідомляється про майже 6 тисяч затриманих.