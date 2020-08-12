У столиці Білорусі тривають жорстокі затримання

У Мінську, столиці Білорусі, сьогодні продовжилися жорстокі затримання учасників протестів проти фальсифікації виборів президента.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграм повідомляє Наша Ніва.

"Влада знову не утрималася від насильства - у цей момент розпочалися жорстокі та невмотивовані затримання в районі мінської Кам’яної Гірки", - йдеться у повідомленні.

Агенція Белсат інформує, що біля Кам'яної Гірки силовики у цивільному затримують людей, які йдуть поодинці, та заштовхують їх до мікроавтобусів.

"На Кам'яній Гірці у дворах затримують... Люди у цивільному заштовхують окремих перехожих до мікроавтобусів", - ідеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч проти понеділка білоруські силовики затримали під час акцій протесту близько 3 тисяч осіб, незгодних з оприлюдненими владою результатами.

У ніч проти вівторка акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч осіб. Протести продовжилися в ніч проти середи, повідомлялося, що було затримано понад тисячу осіб.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона наразі перебуває у Литві.