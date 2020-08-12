У Шотландії потяг зійшов з рейок, є постраждалі

Поблизу шотландського міста Стонгейвен потяг зійшов з рейок, кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

На місце інциденту прибули близько 30 машин, зокрема швидкої допомоги та рятувальної служби, а також один гвинтокрил.

Наразі інформації про точну кількість постраждалих та обставини аварії немає.

Перший міністр Шотландії Ніколя Стерджен назвала інцидент "надзвичайно серйозним випадком".

За даними джерел RTE, щонайменше одна людина загинула.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Зазначається, що заливні дощі та грози спричинили повені у багатьох частинах центральної та східної Шотландії.

Фото: ВВС