Протести у Білорусі: кілька порад українським колегам

У 2013-2014 роках, під час масових протестів в Києві, я максимально інформувала своїх співвітчизників про реальну ситуацію, пов'язану з причинами виходу українців на вулицю.

Допомагала білорусам зорієнтуватися і показати, що на центральних майданах в Україні нема ані фашистів, ані бандерівців. Думаю, що багатьох змогла переконати.

Тепер вимушена звернутися до всіх українських журналістів та експертів. Якщо ви не маєте реальної інформації, не зовсім орієнтуєтеся у процесах, які відбуваються в Білорусі, - краще помовчіть, а не поширюйте думку про консерву Ціхановську або про кращого президента Лукашенка для Білорусі. Ви всі самі перетворюєтеся на таких чисельних гордонів, якого ще декілька днів тому критикували... Ви таким чином створюєте у свідомості пересічних українців певний стереотип ставлення до подій в Білорусі.

Отож.

1. Ціхановська - не є обличчям протесту. Люди вийшли на вулицю не за неї, а за своє право обирати, змінювати владу та врешті-решт - за свободу та гідність.

2. Ціхановська не закликала людей виходити на вулицю! Жодного такого заклику від неї не було впродовж всієї виборчої кампанії.

3. Не варто її обвинувачувати за від'їзд з Білорусі. Тим паче, що вона виїхала не в Росію, як ви ще до виборів це прогнозували. Незважаючи на те, що ви пережили Януковича, ви не в повній мірі розумієте, як працюють спецслужби в Білорусі. Вам пощастило, бо українські спецслужби почали займатися громадянами частково лише під час протесту, а в Білорусі вони контролюють все і давно. Тому цей від'їзд швидше за все повязаний з тиском на неї. Подивіться її відеозаяву та спробуйте зрозуміти.

4. Ціхановська - це лише інструмент, за допомогою якого Білорусь може звільнитися від той системи влади, проти якої повстали громадяни. Саме так білоруси до неї ставляться.

5. Коли в Україні кажуть про руку чи ногу Кремля, то мусите розуміти наступне.

В такому розвитку ситуації була зацікавлена лише Росія - їй важливо остаточно відірвати Білорусь від Європи та США, з якими ледь-ледь почали відновлюватися стосунки. Але після силової реакції влади на протести цей рух буде спинено. І якщо б влада була зацікавлена в тому, аби все зберегти, вона б не пішла на такі нахабні фальсифікації та силове придушення протестів. Одним з можливих варіантів було без тиску та переслідувань дозволити провести вибори у два тури та намалювати перемогу Лукашенку. Без крові та протистояння. Влада цього не захотіла, та кинула свій народ в руки Росії. Наслідки цього відчує і Україна, не сумнівайтеся!

6. Так, тепер Лукашенко може силою втримати владу. Але далі це робити йому буде все важче і важче. Бо всі попередні вибори, навіть коли білоруси перестали на них ходити, суспільство, на відміну від міжнародної спільноти, визнавало їх результати легітимними. Тепер все інакше, але назад дороги нема.

Молюся за всіх, хто не побоявся та вийшов на мирний протест. Без зброї, але з ідеєю. Жыве Беларусь!

Олена Литвинова, Власний кореспондент Білоруської редакції Радіо Свобода

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