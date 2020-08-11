Трамп пропонує провести G7 після виборів у США і хотів би запросити туди Путіна
Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі, передає Укрінформ.
"Ми вже запросили низку людей на зустріч. Я б, звісно, запросив його (Путіна — ред.) на зустріч. Гадаю, це важливий фактор. Ми запросимо окремих людей, які не представляють «Велику сімку». І дехто вже погодився взяти участь", — заявив Трамп.
LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/q1rxBdvHGv— The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020
Під час брифінгу американського президента поблизу Білого дому сталася стрілянина, тож Трамп перервав пресконференцію та покинув приміщення разом з охороною.
Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та повідомив, що нападник, який стріляв неподалік Білого дому, був поранений та доправлений у лікарню.
Нагадаємо: наприкінці травня Трамп заявив, що переносить зустріч «Великої сімки» з кінця червня на щонайменше вересень 2020 року.