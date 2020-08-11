Трамп пропонує провести G7 після виборів у США і хотів би запросити туди Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував провести саміт "Великої сімки" у листопаді, після президентських виборів у США та додав, що запросив би на зустріч президента Росії Володимира Путіна.

Про це він заявив під час брифінгу у Білому домі, передає Укрінформ.

"Ми вже запросили низку людей на зустріч. Я б, звісно, запросив його (Путіна — ред.) на зустріч. Гадаю, це важливий фактор. Ми запросимо окремих людей, які не представляють «Велику сімку». І дехто вже погодився взяти участь", — заявив Трамп.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/q1rxBdvHGv — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020

Під час брифінгу американського президента поблизу Білого дому сталася стрілянина, тож Трамп перервав пресконференцію та покинув приміщення разом з охороною.

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Пізніше Трамп знову повернувся до журналістів та повідомив, що нападник, який стріляв неподалік Білого дому, був поранений та доправлений у лікарню.

Нагадаємо: наприкінці травня Трамп заявив, що переносить зустріч «Великої сімки» з кінця червня на щонайменше вересень 2020 року.