Трамп перервав пресконференцію через стрілянину

Трамп перервав пресконференцію через стрілянину

Укрінформ
Президент США раптово припинив пресконференцію та був евакуйований через стрілянину поблизу Білого дому. 

Про це пише CNBC, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Через стрілянину поблизу Білого дому президента Трампа раптово евакуювали із зали для пресконференцій через кілька хвилин після початку його виступу”, - йдеться у матеріалі. 

Зазначається, що усіх присутніх журналістів було замкнено на короткий час у пресзалі. Утім незабаром Дональд Трамп повернувся до приміщення й повідомив про стрілянину.

“Відбулася стрілянина й когось доправили до лікарні. Я не знаю, в якому стані особа”, - сказав Трамп по поверненню.  

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Він додав, що поранення отримав озброєний нападник й ніхто інший не постраждав. За словами президента, стрілянина відбулася біля паркану, яким оточено Білий дім.

Після повернення Трамп продовжив пресконференцію стосовно стану економіки США, зазначивши, що не надто переймається через стрілянину.

“Чи виглядаю я переляканим? Протягом останніх сторіч світ був дуже небезпечним місцем”, - зазначив він.

Як раніше повідомляв Укрінформ, в американському штабі Техас одна людина загинула під час протестів руху Black Lives Matter проти поліцейського насильства та расизму у центрі міста Остін.

Фото: Білий дім

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