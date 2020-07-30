В американському Сент-Луїсі - стрілянина, троє загиблих

Унаслідок стрілянини на вулиці в американському місті Сент-Луїс, штат Міссурі загинули троє людей, ще одна зазнала вогнепальних поранень.

Про це повідомляє місцева газета St. Louis Post-Dispatch із посиланням на поліцейських.

«Три людини загинули та одна особа отримала поранення в результаті стрілянини в районі Валнут Парк Вест, що на півночі Сент-Луїса», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, правоохоронці отримали виклик о 14 годині за місцевим часом. Після прибуття на місце інциденту вони знайшли чотирьох людей із вогнепальними пораненнями. У трьох людей поліцейські констатували смерть на місці, у четвертої особи була поранена нога.

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Загалом на вулиці були знайдено 40 патронів.

Наразі невідомо, що стало причиною стрілянини, проте, правоохоронці припускають, що ймовірним мотивом інциденту могла бути розбірка між двома групами.

Фото: Robert Cohen