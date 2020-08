Трамп закликав ввести Національну гвардію в Портленд

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Портленд, який виходить з-під контролю, повинен нарешті, через майже 3 місяці, ввести Національну гвардію. Мер і губернатор ризикують життями людей. Вони будуть нести відповідальність. Гвардія готова діяти негайно", - йдеться в повідомленні.

Portland, which is out of control, should finally, after almost 3 months, bring in the National Guard. The Mayor and Governor are putting people’s lives at risk. They will be held responsible. The Guard is ready to act immediately. The Courthouse is secured by Homeland!