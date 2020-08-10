Трамп закликав ввести Національну гвардію в Портленд

На тлі протестів в Портленді президент США Дональд Трамп закликав Національну гвардію втрутитися.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Портленд, який виходить з-під контролю, повинен нарешті, через майже 3 місяці, ввести Національну гвардію. Мер і губернатор ризикують життями людей. Вони будуть нести відповідальність. Гвардія готова діяти негайно", - йдеться в повідомленні.

Portland, which is out of control, should finally, after almost 3 months, bring in the National Guard. The Mayor and Governor are putting people’s lives at risk. They will be held responsible. The Guard is ready to act immediately. The Courthouse is secured by Homeland! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020

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Як повідомляв Укрінформ, на тлі тривалих протестів, пов'язаних із загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда, в Портленді (штат Орегон) упродовж останніх тижнів відбуваються прояви агресії та зіткнення протестантів з поліцією. За розпорядженням президента США, в місто були відправлені федеральні правоохоронці, які силою стримували протести та проводили масові арешти.

Як наголосив Трамп, відправлені в Орегон офіцери виконали "фантастичну роботу" під час наведення ладу в Портленді. Також Трамп заявив, що всі підбурювачі та агресивні протестувальники, які будуть нападати на федеральні установи в Портленді та інших містах, будуть посаджені в тюрму від десяти років і більше відповідно до чинного закону.

Протести в Портленді проходять щоночі упродовж 70 днів з того часу, як Джордж Флойд був убитий в Міннеаполісі.

Насильство досягло апогею, коли протестувальники напали на будівлю федерального суду минулого місяця, яку захищали федеральні агенти, які упродовж двох тижнів нічних зіткнень застосовували сльозогінний газ по атакуючим демонстрантам.