У Лівані вже третій міністр подав у відставку після вибуху в Бейруті

Міністр юстиції Лівану Марі Клод Наджм подала у відставку через вибух у порту Бейрута.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Al Jazeera.

Наджм закликала решту урядовців наслідувати її приклад і наголосила, що також виступає за дострокові вибори.

Це вже третій міністр, який звільнився після вибуху, - раніше це зробили міністр інформації Маналь Абдель Самад та міністр навколишнього середовища Даміянос Каттар.

Крім того, у відставку пішли дев’ять членів парламенту Лівану.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

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Загинуло понад 150 осіб, ще близько 5 тис. осіб були поранені, десятки людей зникли безвісти.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху можуть сягнути 15 мільярдів доларів.

У місті спалахнули антиурядові протести.

Фото: АА