У Бейруті демонстранти намагалися підпалити будівлю парламенту

Протестувальники в центрі Бейрута продовжують влаштовувати безлади в ході акцій протесту, деякі з них вчора намагалися підпалити будівлю парламенту.

Про це повідомляє Global News.

Протестувальники нападають на військові позиції. Силовики ж застосовують газ і стріляють гумовими кулями. В центрі міста димова завіса від пожеж.

Між тим ліванська поліція після прибуття додаткових сил армії вже витіснила демонстрантів від будівлі уряду в Бейруті.

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Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), яка шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

В результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибухів у порту можуть досягти 15 мільярдів доларів.

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