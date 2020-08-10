Через повені у Південній Кореї загинула 31 особа, 11 зникли безвісти

Влада евакуювала близько 6 тисяч жителів, ще 3,4 тисячі громадян залишилися без домівок і досі перебувають в пунктах тимчасового розміщення.

Зазначається, що у неділю було заблоковано сім залізниць по всій країні. Також не працював аеропорт Гванджу, однак зараз його робота уже відновилася. Частини основних автострад Сеула та мостів вздовж річки Хан були закриті для руху.

Повідомляється про близько 700 зсувів. Під водою опинилися приблизно 25 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Синоптики прогнозують посилення дощів, оскільки до Корейського півострова наближається тайфун “Чанмі”.

Очікується, що у вівторок вранці він пройде поблизу острова Чеджудо, та переміститься до південного узбережжя країни. За прогнозами, на території Південної Кореї очікується випадання від 80 до 250 мм опадів.

Раніше повідомлялося про 17 загиблих і 10 зниклих безвісти через повені в Південній Кореї.