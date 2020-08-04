Через повінь у Південній Кореї евакуювали понад тисячу людей, є загиблі

У результаті повеней у Південній Кореї влада евакуювала більше тисячі осіб, загинуло 13 людей, ще стільки ж зникли безвісти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yonhap.

Як зазначається, всього 1025 людей залишили свої будинки. Більше половини з них знаходились у Північній провінції Чхунчхон, 391 - у Кьонгі, 70 - у Гангвоні та дев'ять - у Сеулі.

Через сильні дощі, що спровокували повені, було пошкоджено 1 483 одиниці приватного майна та 1 475 громадських об'єктів.

Також були знищені громадські споруди, такі як дороги, мости, залізниці.

Задля ліквідації наслідків повеней було мобілізовано 25 тисяч поліцейських, пожежників та добровольців.

Очікується, що президент Республіки Корея Мун Чже Ін проведе екстрене засідання у другій половині вівторка.