Через повінь у Південній Кореї евакуювали понад тисячу людей, є загиблі

Через повінь у Південній Кореї евакуювали понад тисячу людей, є загиблі

Укрінформ
У результаті повеней у Південній Кореї влада евакуювала більше тисячі осіб, загинуло 13 людей, ще стільки ж зникли безвісти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yonhap.

Як зазначається, всього 1025 людей залишили свої будинки. Більше половини з них знаходились у Північній провінції Чхунчхон, 391 - у Кьонгі, 70 - у Гангвоні та дев'ять - у Сеулі.

Через сильні дощі, що спровокували повені, було пошкоджено 1 483 одиниці приватного майна та 1 475 громадських об'єктів.

Також були знищені громадські споруди, такі як дороги, мости, залізниці.

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Задля ліквідації наслідків повеней було мобілізовано 25 тисяч поліцейських, пожежників та добровольців.

Очікується, що президент Республіки Корея Мун Чже Ін проведе екстрене засідання у другій половині вівторка.

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