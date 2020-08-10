В Іспанії почалися протести проти монархії та за перехід до республіки

У містах Іспанії в неділю почалися протести з вимогою відмовитися від монархічної форми правління і перейти до республіканської.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".

Протести проти королівської сім'ї поширилися Іспанією після того, як екскороль Хуан Карлос, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, залишив країну. Своє рішення виїхати з Іспанії він пояснив небажанням ускладнювати роль свого сина Феліпе, що нині є чинним монархом.

У зв'язку з цим, близько 100 республіканців вийшли на демонстрацію у Валенсії в неділю, а на Майорці на цьому тижні під час візиту короля Філіпа VI на острів заплановані нові акції протесту.

Хуан Карлос, оголосив про своє рішення виїхати в понеділок, але офіційного підтвердження того, куди він вирушає, не було. Його заява про від'їзд викликала в Іспанії величезні суперечки про доцільність монархії й про те, куди має намір переїхати колишній король.

У повідомленнях місцевих ЗМІ йшлося, що він побував в Домініканській Республіці на Карибах або в сусідній Португалії. Однак нещодавно журналісти іспанської медіа-групи NIUS опублікували фотографії, на яких відображено, як колишній монарх висаджується з літака в аеропорту Абу-Дабі.

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За останніми даними, Хуан Карлос займає цілий поверх п'ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі. Відомо, що колишній король був близький зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нахайяном.

Хуан Карлос зрікся престолу у 2014 році після майже 40 років перебування при владі. Він передав правління своєму синові Феліпе.

Востаннє країна скидала монархію в 1931 році. Це сталося перед руйнівною громадянською війною, яка завершилася перемогою диктатора Франсіско Франко в 1939 році.

Нагадаємо: наприкінці правління Хуан Карлос у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Феліпе VI, позбувшись недоторканності, яку Конституція Іспанії надає голові держави.