В Іспанії почалися протести проти монархії та за перехід до республіки
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "Голос Америки".
Протести проти королівської сім'ї поширилися Іспанією після того, як екскороль Хуан Карлос, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, залишив країну. Своє рішення виїхати з Іспанії він пояснив небажанням ускладнювати роль свого сина Феліпе, що нині є чинним монархом.
У зв'язку з цим, близько 100 республіканців вийшли на демонстрацію у Валенсії в неділю, а на Майорці на цьому тижні під час візиту короля Філіпа VI на острів заплановані нові акції протесту.
Хуан Карлос, оголосив про своє рішення виїхати в понеділок, але офіційного підтвердження того, куди він вирушає, не було. Його заява про від'їзд викликала в Іспанії величезні суперечки про доцільність монархії й про те, куди має намір переїхати колишній король.
У повідомленнях місцевих ЗМІ йшлося, що він побував в Домініканській Республіці на Карибах або в сусідній Португалії. Однак нещодавно журналісти іспанської медіа-групи NIUS опублікували фотографії, на яких відображено, як колишній монарх висаджується з літака в аеропорту Абу-Дабі.
За останніми даними, Хуан Карлос займає цілий поверх п'ятизіркового готелю Emirates Palace в Абу-Дабі. Відомо, що колишній король був близький зі спадкоємним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом ан-Нахайяном.
Хуан Карлос зрікся престолу у 2014 році після майже 40 років перебування при владі. Він передав правління своєму синові Феліпе.
Востаннє країна скидала монархію в 1931 році. Це сталося перед руйнівною громадянською війною, яка завершилася перемогою диктатора Франсіско Франко в 1939 році.
Нагадаємо: наприкінці правління Хуан Карлос у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Феліпе VI, позбувшись недоторканності, яку Конституція Іспанії надає голові держави.