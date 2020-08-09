Кілька виборчих дільниць у Мінську продовжують працювати й після 20.00

Кілька виборчих дільниць у Мінську продовжують працювати і після 20.00.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє tut.by.

"Кілька виборчих дільниць у Мінську продовжують працювати і після 20.00. За повідомленням наших журналістів, деякі дільниці у Кам'яній горі і Сухарєво", - наголошується в повідомленні.

Як повідомила голова Центральної виборчої комісії Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу "Білорусь 1", "на жаль, голосування не завершено. Вперше в житті в порушення закону кілька виборчих дільниць Мінська працюють, тому що там стоять ті самі кілька сотень людей".

Відповідаючи на запитання, чиє це було рішення, голова Центрвиборчкому сказала, що не її.

Тим часом оприлюднені результати національного exit poll. За їхніми даними, Олександр Лукашенко набрав 79,7%, Світлана Тихановська - 6,8%, Ганна Канопацька - 2,3%, Андрій Дмитрієв - 1,1%, Сергій Черечень - 0,9%. Проти всіх - 9,2%.