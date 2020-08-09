Німеччину вихідними накрила спека

Німеччина, яка пережила 2 досить прохолодні перші літні місяці, цими вихідними стикнулася вихідними з тропічними температурами до 38 градусів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Службу погоди ФРН (DWD).

Метеорологи прогнозують на неділю температури від 31 до 36 градусів, а на заході - до 38 градусів, у передгір'ї Альп - 26-30 градусів. В зоні "надзвичайної небезпеки у зв’язку зі спекою" майже вся територія республіки за виключенням найпівнічніших регіонів і Баварії на півдні.

Минулої п’ятниці найгарячіше було у Тенісворсті, земля Північний Рейн-Вестфалія, де було зафіксовано 36,2 градуса, у Кельні - 35,7 градуса. У суботу найбільша спека до 38 градусів також панувала на заході: в Кельні навіть о 8 вечора повітря все ще було прогріто до 34 градусів, у столиці Берліні на північному сході– до 33.

Температурного рекорду в Німеччині поки не досягнуто. В липні минулого року стовпчик термометру сягнув 42 градуси.

Надмірна спека та відпустка призвели до перевантаження пляжів на узбережжі Балтійського моря, де в ці вихідні неможливо дотримуватися коронавірусної дистанції. В інших регіонах країни люди масово відпочивають на озерах, зо також викликає занепокоєння епідеміологів.