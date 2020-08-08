В Україні буде спекотно, грозові дощі - лише у деяких регіонах
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
"На добу 9 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише у північно-західній частині України вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-34°", - йдеться в прогнозі.
Синоптики попереджають, що через таку погоду 9-10 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 9 серпня без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.
У Київській області теж сухо, температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.
На понеділок і вівторок, 10-11 серпня, по Україні прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень у західних, північних, 11 серпня також у центральних та Харківській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура 10-11 серпня вночі 13-18°, у південній частині до 21°, вдень 23-28°, у південних, східних областях та на Закарпатті до 31°.
У Києві в понеділок і вівторок вночі без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.
12 серпня в Україні, крім більшості західних областей, невеликі короткочасні дощі, грози. Температура у північних та західних областях серпня вночі 11-16°, вдень 21-26°, на решті території вночі 12-18°, вдень 22-27°, у південній частині до 31°.
13 серпня в Україні без опадів, лише вночі у південно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ. Температура у північних та західних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°; на решті території вночі 12-18°, вдень 22-27°.
У Києві 12 серпня невеликий короткочасний дощ, 13 серпня без опадів.
Температура в столиці 12 серпня вночі 11-16°, вдень 21-26°; 13 серпня вночі 9-14°, вдень 19-24°.