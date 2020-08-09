Прем'єр Лівану закликав провести дострокові вибори до парламенту

Прем'єр-міністр Лівану Хассан Діаб закликав провести дострокові парламентські вибори у зв'язку з вибухом в порту Бейруту.

Таку заяву він зробив на фоні захоплення урядових будівель в ліванській столиці та зіткнень з силовиками, передає Укрінформ із посиланням на агентство Al Arabiya.

Діаб заявив, що вибух у Бейрутському порту, який спричинив загибель понад 150 людей та травмування ще 5 тисяч мешканців столиці, став наслідком багаторічної корупції в країні.

Очільник уряду заявив, що має намір подати законопроєкт про проведення дострокових виборів.

"Ліван знаходиться у надзвичайному стані, пов'язаному зі своєю долею та майбутнім, але вийти з поточної кризи неможливо без дострокових парламентських виборів", - заявив він.

Тим часом розлючені демонстранти в Бейруті штурмують будівлі міністерств економіки та природи та вже увійшли до Міністерства енергетики Лівану. Крім того, у будівлі навпроти ліванського парламенту спалахнула пожежа.

Нагадаємо: у неділю 8 серпня, військові відкрили вогонь по мітингувальниках, які кілька годин тому увірвалися до будівель МЗС та Мінекономіки Лівану та захопили їх.

Загалом же понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збиток від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.

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