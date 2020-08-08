У Бейруті демонстранти намагалися прорватися до парламенту

Поліція у Бейруті застосувала сльозогінний газ проти учасників масової антиурядової акції протесту, які намагалися проватися до парламенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

У столиці Лівану Бейруті у суботу, 8 серпня, близько п'яти тисяч демонстрантів зібралися поблизу будівлі парламенту й спробували прорватися до будівлі через загорожу та поліцейський кордон. Поліція застосувала у відповідь сльозогінний газ проти учасників масових виступів.

Протестувальники висловлювали своє обурення тим, як уряд діяв після потужного вибуху в порту Бейрута, внаслідок чого було зруйновано сам порт, а також значну частину міста. Під час демонстрації можна було почути гасла: "Народ хоче падіння режиму". Крім того, учасники акції несли плакати з написами: "Ідіть геть, ви всі - вбивці".

Сьогоднішній протест став продовженням подібних масових акцій, проведених напередодні. Тоді так само дійшло до сутичок з поліцією.

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Тим часом представники ліванської влади повідомили про зростання кількості жертв вибуху в Бейруті. За офіційними даними, внаслідок вибуху загинуло вже 158 осіб. Кількість тих, хто зазнав тілесних ушкоджень, так само зросла й становить тепер шість тисяч осіб, повідомило ліванське міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

У результаті руйнувань понад 300 тисяч жителів столиці Лівану залишилися без даху над головою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збиток від вибуху в порту може досягти 15 мільярдів доларів.

фото: CNN