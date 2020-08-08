Росія намагається дискредитувати Байдена перед виборами – розвідка США

Представники розвідки США вважають, що Російська Федерація намагається очорнити кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена напередодні листопадових виборів.

Про це йдеться у заяві директора Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільяма Еваніни, повідомляє Укрінформ із посиланням на AP.

Еваніна пов'язав несхвалення Москвою Байдена з його роллю як віцепрезидента у формуванні політики адміністрації Обами, що підтримувала Україну.

За його словами, особи, пов'язані з Кремлем, підвищують ставки президента Дональда Трампа на переобрання.

Водночас, згідно з даними спецслужб США, Китай не хоче, щоб Трампа переобрали на другий термін, тому посилює критику Білого дому і намагається чинити тиск на політичних діячів, що, як вважають у Пекіні, діють проти інтересів КНР.

Сам Трамп 7 серпня заявив, що Росія не хоче його переобрання на посаді. «Я думаю, що остання людина, яку Росія хоче бачити на посаді президента, - це Дональд Трамп, тому що ніхто не був жорсткішим по відношенню до Росії, ніж я», — сказав чинний глава Білого дому.

Водночас він погодився з висновками спецслужб, що Китай не хоче його переобрання.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.