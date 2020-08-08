Американські лікарі виявили незвичний симптом COVID-19

Американські медики назвали черговий нетиповий симптом коронавірусу - постійну гикавку.

Про це передає Укрінформ із посиланням на видання The Sun.

Постійна гикавка може бути одним із симптомів коронавірусу, заявили американські медики в журналі The American Journal of Emergency Medicine.

Учені в своїй статті посилаються на випадок 62-річного жителя Чикаго, який потрапив до лікарні в квітні через гикавку, яка безперервною чотири дні.

Обстеження показало, що чоловік страждав від діабету, гіпертонії та ішемічної хвороби серця. Також аналізи на COVID-19 дали позитивний результат, а рентген показав ураження легень. При цьому основних симптомів коронавірусу таких, як кашель, жар, закладеність носа, біль у горлі або грудях і задишка, у нього не було.

«Наскільки нам відомо, це перший звіт про стійку гикавку як скаргу в пацієнта з позитивним результатом на COVID-19 в літературі по екстрену медицину», - зазначають вчені.

Повідомляється, що американця лікували протималярійним препаратом гідроксихлорохін, який вважався популярними ліками від коронавірусу. Через три дні чоловіка виписали з лікарні в стабільному стані.

Лікарі закликали колег звертати пильну увагу на інших пацієнтів, які скаржаться на постійну гикавку.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 серпня у світі, за даними Worldometer, кількість випадків COVID-19 становить 19 549 869, з них 724 186 летальних, одужали 12 550 604 людини.

Найбільш враженою коронавірусом країною залишаються США.