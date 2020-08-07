Єгипет вимагатиме негативні ПЛР-тести для в'їзду, окрім туристичних зон

Усі мандрівники, що в'їжджають до Єгипту сухопутними, морськими чи повітряними шляхами, повинні мати при собі документ, який підтверджує, що їх ПЛР-тест на коронавірус негативний.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Egypt Independent, даний указ підписав прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбул.

Як зазначається, ПЛР-тест на COVID-19 має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду.

Нове правило не поширюється на іноземців, які прибувають в туристичні зони Шарм-ель-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Алама і Мерса-Матрух. Однак якщо туристи захочуть виїхати за межі курортів, їм не дозволять це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.

Міністерство туризму Єгипту оголосило про відновлення туристичної сфери після коронавірусних обмежень 4 травня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 серпня у світі зафіксовано понад 19,2 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.