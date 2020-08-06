У Франції невідомий захопив заручників у банку

У Франції невідомий захопив заручників у банку

Укрінформ
У французькому місті Гавр озброєний чоловік захопив шістьох заручників у відділенні банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFM TV.

Наразі невідомо, чи заручники є співробітниками чи клієнтами фінансової установи, яка розташована у центральній частині міста.

Силовики розпочали о 19:30 проводити спецоперацію зі звільнення заручників.

За словами співрозмовника, 34-річний підозрюваний має психічні розлади та раніше вже притягався до кримінальної відповідності.

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Пізніше також стало відомо, що спочатку зловмисник відпустив двох заручників, а потім ще одного. У відділенні банку залишається троє осіб.

Зазначається, що наразі невідомі умови зловмисника.

Фото: BFM TV

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