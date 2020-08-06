У Франції невідомий захопив заручників у банку
Укрінформ
У французькому місті Гавр озброєний чоловік захопив шістьох заручників у відділенні банку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFM TV.
Наразі невідомо, чи заручники є співробітниками чи клієнтами фінансової установи, яка розташована у центральній частині міста.
Силовики розпочали о 19:30 проводити спецоперацію зі звільнення заручників.
За словами співрозмовника, 34-річний підозрюваний має психічні розлади та раніше вже притягався до кримінальної відповідності.
Пізніше також стало відомо, що спочатку зловмисник відпустив двох заручників, а потім ще одного. У відділенні банку залишається троє осіб.
Зазначається, що наразі невідомі умови зловмисника.
Фото: BFM TV