У Франції невідомий захопив заручників у банку

Наразі невідомо, чи заручники є співробітниками чи клієнтами фінансової установи, яка розташована у центральній частині міста.

Силовики розпочали о 19:30 проводити спецоперацію зі звільнення заручників.

За словами співрозмовника, 34-річний підозрюваний має психічні розлади та раніше вже притягався до кримінальної відповідності.

Пізніше також стало відомо, що спочатку зловмисник відпустив двох заручників, а потім ще одного. У відділенні банку залишається троє осіб.

Зазначається, що наразі невідомі умови зловмисника.

Фото: BFM TV