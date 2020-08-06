Facebook вперше видалив допис Трампа

Соціальна мережа Facebook вперше в історії видалила допис президента США Дональда Трампа за поширення неправдивої інформації про коронавірус.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, публікація Трампа містила відео, в якому він помилково стверджував, що діти "фактично невразливі перед COVID-19" під час виступу на Fox News.

"Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації", - заявив представник Facebook.

Читайте також: У США розслідують можливе банківське шахрайство з боку Трампа

Водночас соціальна мережа Twitter тимчасово відключила можливість писати пости для аккаунта, який веде виборчу кампанію Трампа. Там також було опубліковано дане відео, пише CNN.

Як наголосили в соцмережі, повідомлення, яке містило інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу, порушують наші правила.

"Власник облікового запису має видалити пост, якщо хоче й надалі писати в соціальній мережі", - заявили в Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 серпня у світі зафіксовано понад 18,9 мільйонів випадків коронавірусу COVID-19.