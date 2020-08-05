Лісові пожежі на півдні Франції знищили 800 гектарів, сотні людей евакуювали

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Digital Journal.

Наразі унаслідок пожеж, що спалахнули на захід від Марселя, немає жертв, для боротьби з полум’ям було залучено 1 200 пожежників, а також пожежні літаки, гелікоптери та іншу техніку.

Через пожежі близько 225 осіб, переважно туристів та відпочивальників, були евакуйовані до тимчасових притулків у місті Мартіг.

Вогонь подолав вісім кілометрів протягом двох годин завдяки сильному вітру, повідомляє місцева служба пожежної охорони.

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Частина автодороги від Марселя до міста Мартіг закрита для руху.