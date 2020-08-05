Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що 5-6 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомлялося, у середу, 5 серпня, невеликі опади ймовірні лише на Закарпатті та Прикарпатті, температура вдень становитиме 27-32°.