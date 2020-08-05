У річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води

Через негоду в захiднiй та центральнiй частинах Закарпатської області очікується підвищення рівнів води в річках, у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв грунту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у першiй половинi доби 5 серпня у захiднiй та центральнiй частинах Закарпатської областi в мiсцях проходження сильних злив можливе: швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м на малих водотоках; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць.

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Водночас у горах існує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженного ґрунту.