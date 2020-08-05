У Сенаті США затвердили останній звіт щодо російського розслідування

Розвідувальний комітет Сенату США прийняв секретну версію останнього, п'ятого тому розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори 2016 року, пообіцявши згодом випустити розсекречений загальнодоступний варіант.

Про це йдеться в спільній заяві голови комітету сенатора-республіканця Марка Рубіо й співголови, демократа Марка Уорнера, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Комітет з питань розвідки Сенату сьогодні проголосував за прийняття секретної версії останнього тому двопартійного "російського" розслідування, що проводилось Комітетом. Ближчими днями Комітет працюватиме над тим, щоби включити будь-які додаткові позиції, а також спільно з Розвідувальним співтовариством формалізувати відредаговану розсекречену загальнодоступну версію звіту п'ятого тому", - йдеться в заяві.

Сенатори подякували всім, хто був причетний до розслідування в Комітеті "за роки сумлінної й наполегливої роботи в цьому критично важливому питанні".

Нагадаємо: раніше Комітет з питань розвідки Сенату оприлюднив звіти по перших чотирьох томах "російського" розслідування. Вони зосереджували увагу на втручанні РФ у виборчу інфраструктуру, в соціальні медіа, реагування уряду США на російську активність, а також оцінку Розвідувального співтовариства Сполучених Штатів.