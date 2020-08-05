Повені у Ємені забрали 17 життів

Унаслідок повеней у північно-західній провінції Ємена Маріб загинули 17 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа із посиланням на департамент охорони здоров’я Маріба.

“Найновіша інформація, надана місцевими лікарнями, підтверджує, що 16 людей потонуло й ще одна особа загинула, зазнавши удару блискавки”, - йдеться у повідомленні департаменту.

Іще чотири людини отримали важкі поранення, коли їх помешкання зруйнувалося під впливом проливних дощів.

Аби допомогти місцевому населенню, усім лікувальним закладам у провінції було наказано підготуватися до вжиття невідкладних заходів.

Нагадаємо: упродовж останніх днів зливи тривають у кількох північних та південно-східних провінціях Ємена, завдаючи значних втрат місцевому населенню.

Фото: @AmbRedaMansour