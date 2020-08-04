В Ірані новий "антирекорд" – 2700 випадків COVID-19 за добу

В Ірані підтвердили більш як 2 700 нових випадків зараження COVID-19, що є найвищим добовим показником за останній місяць.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AFP.

«За останні 24 години нових підтверджених випадків було зареєстровано 2 751», - сказала прессекретар міністерства охорони здоров'я Сіма Садат Ларі.

Це найвищий показник з 5 червня, коли міністерство охорони здоров'я країни повідомило про 2 886 інфекцій за один день.

Крім того, за останню добу загинуло 212 осіб, у результаті чого загальна кількість жертв хвороби в країні становить 17 617.

Станом на середину дня 4 серпня у світі зафіксовано 18 483 347 випадків COVID-19. 698 312 випадків - летальні, 11 708 718 осіб одужали.

Фото: АА