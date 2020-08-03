Смертей від COVID-19 в Ірані майже втричі більше, ніж стверджує уряд - BBC

Смертей від COVID-19 в Ірані майже втричі більше, ніж стверджує уряд - BBC

Укрінформ
Витік даних в Ірані виявив приховування смертей від COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані розслідування перської служби ВВС.

Згідно зі викритими урядовими записами майже 42 тис. осіб померли з симптомами коронавірусу в період до 20 липня, тоді як Міністерство охорони здоров'я повідомляє про 14 405 жертв хвороби.

Кількість інфікованих також майже вдвічі перевищує офіційні цифри на момент повідомлення: 451 024 проти 278 827.

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Згідно з отриманими BBC медичними даними, перша смерть від коронавірусу в Ірані була зареєстрована 22 січня. Це сталося майже за місяць до того, як в країні був зареєстрований перший офіційний випадок коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції.

Фото: АА

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