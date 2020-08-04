У Британії розбився легкомоторний літак

У Британії розбився легкомоторний літак

Укрінформ
Невеликий літак розбився в графстві Східний Сассекс, що на півдні Англії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Авіатроща сталася у полі на півночі міста Хітфілд об 11 годині за місцевим часом.

На місце вже прибули надзвичайні служби.

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Наразі немає інформації про загиблих, ані постраждалих. Поліцейські обіцяють пізніше надати більше подробиць з приводу інциденту.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у селищі Проті, що на півночі Греції, легкомоторний літак упав на житловий будинок.

Фото: Sky News

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