У Британії розбився легкомоторний літак

Авіатроща сталася у полі на півночі міста Хітфілд об 11 годині за місцевим часом.

На місце вже прибули надзвичайні служби.

Наразі немає інформації про загиблих, ані постраждалих. Поліцейські обіцяють пізніше надати більше подробиць з приводу інциденту.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у селищі Проті, що на півночі Греції, легкомоторний літак упав на житловий будинок.

Фото: Sky News