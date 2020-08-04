У Британії розбився легкомоторний літак
Укрінформ
Невеликий літак розбився в графстві Східний Сассекс, що на півдні Англії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Авіатроща сталася у полі на півночі міста Хітфілд об 11 годині за місцевим часом.
На місце вже прибули надзвичайні служби.
Наразі немає інформації про загиблих, ані постраждалих. Поліцейські обіцяють пізніше надати більше подробиць з приводу інциденту.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у селищі Проті, що на півночі Греції, легкомоторний літак упав на житловий будинок.
Фото: Sky News