У світі зареєстрували понад 18,4 млн випадків коронавірусу

Як зазначається, загалом з 18 444 642 випадків COVID-19 697 189 - летальні, 11 675 538 осіб одужали. 1% або 64 677 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 4 372 людини.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (4 862 174), Бразилія (2 751 665) та Індія (1 855 331).

За ніч було зареєстровано 9 210 нових випадків, з них 4 767 в Мексиці і більше тисячі - в Казахстані та Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 366 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 266.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 серпня в Україні лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.