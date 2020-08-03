У Греції легкомоторний літак упав на житловий будинок

У селищі Проті, що на півночі Греції, легкомоторний літак впав на житловий будинок.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Еkathimerini.

Унаслідок інциденту, що стався у понеділок вранці, лише пілот був госпіталізований з незначними травмами.

На місці працюють пожежники й поліцейські.

Наразі не відомо, що саме могло стати причиною авіатрощі.

Як повідомляв Укрінформ, на півночі ФРН, у містечку Герінгсдорф на острові Узедом у Північному морі, у неділю зазнав аварії маленький літак.

Фото: Skai.gr