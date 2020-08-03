У Греції легкомоторний літак упав на житловий будинок
Укрінформ
У селищі Проті, що на півночі Греції, легкомоторний літак впав на житловий будинок.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Еkathimerini.
Унаслідок інциденту, що стався у понеділок вранці, лише пілот був госпіталізований з незначними травмами.
На місці працюють пожежники й поліцейські.
Наразі не відомо, що саме могло стати причиною авіатрощі.
Як повідомляв Укрінформ, на півночі ФРН, у містечку Герінгсдорф на острові Узедом у Північному морі, у неділю зазнав аварії маленький літак.
Фото: Skai.gr