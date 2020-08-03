У в'єтнамському місті Дананг усе населення перевірять на коронавірус

Влада В'єтнаму перевірить усіх мешканців Данангу — 1,1 мільйона осіб — на наявність коронавірусу, оскільки ризик розширення осередку захворювання зростає.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними місцевої влади, органам охорони здоров'я вже вдалося протестувати майже 50 000 людей у В'єтнамі, які повернулися з Данангу, що став новим осередком спалаху хвороби в країні.

Починаючи з 25 липня, у В'єтнамі зафіксували 174 нових випадки коронавірусу, більшість із яких походить з Данангу, до цього в країні протягом кількох місяців не було зареєстровано жодного випадку зараження.

Наразі загальна кількість виявлених випадків COVID-19 у В'єтнамі досягла 590.

Кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі сягнула 18 026 716. Як передає Укрінформ, з посиланням на дані сайту Worldometers, серед 18 026 716 випадків захворювання 688 982 - летальні. 11 334 985 хворих вилікувалися.