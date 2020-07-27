У В’єтнамі перші випадки коронавірусу з квітня - місто закрили на карантин

В'єтнам закрив на карантин місто, де вперше за кілька місяців була зафіксована локальна передача коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє ВВС.

«В'єтнам закрив Дананг для туристів після того, як там були зафіксовані чотири нові випадки захворювання на коронавірус серед місцевих - перші випадки в країні з квітня», - йдеться в повідомленні.

Віднині туристи не можуть в'їхати в прибережне місто, популярне серед місцевих мандрівників і відпочиваючих, протягом наступних 14 днів.

Як нагадує видання, В'єтнам під час спалаху коронавірусу рано закрився на карантин. У країні було зареєстровано трохи більш як 400 випадків захворювання і жодної смерті. До сьогодні останні локальні випадки коронавірусу в країні були зафіксовані в квітні.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 16 441 814 випадків зараження коронавірусом, включаючи 652 602 летальні, одужали 10 064 541 людина.

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