У В’єтнамі перші випадки коронавірусу з квітня - місто закрили на карантин
Про це повідомляє ВВС.
«В'єтнам закрив Дананг для туристів після того, як там були зафіксовані чотири нові випадки захворювання на коронавірус серед місцевих - перші випадки в країні з квітня», - йдеться в повідомленні.
Віднині туристи не можуть в'їхати в прибережне місто, популярне серед місцевих мандрівників і відпочиваючих, протягом наступних 14 днів.
Як нагадує видання, В'єтнам під час спалаху коронавірусу рано закрився на карантин. У країні було зареєстровано трохи більш як 400 випадків захворювання і жодної смерті. До сьогодні останні локальні випадки коронавірусу в країні були зафіксовані в квітні.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 16 441 814 випадків зараження коронавірусом, включаючи 652 602 летальні, одужали 10 064 541 людина.
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