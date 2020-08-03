Ірландія запровадить вибіркове тестування на COVID-19 для авіапасажирів

Уряд Ірландії збирається запровадити на летовищах вибіркове тестування на коронавірус для пасажирів, які прибувають до республіки.

Як передає Укрінформ, про це оголосив міністр охорони здоров’я Ірландії Стефен Доннеллі, повідомляє The Irish Times.

Часові рамки запровадження таких перевірок ще не оголошені. Це одне з низки питань, яке має обговорюватися як частина поточних заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

"Ми запроваджуємо вибіркові тестування на летовищах та посилюємо присутність медичних працівників, ми розглядаємо інші варіанти подальших обмежень на неістотні подорожі, оскільки ситуація у світі стає все більш мінливою", - зазначив Доннеллі.

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Урядовець нагадав, що наразі в Іспанії, Бельгії, Німеччині, Франції та частині Англії спостерігається "дуже серйозна ситуація" з коронавірусом.

Як передає Укрінформ з посиланням на дані сайту Worldometers, станом на ніч 3 серпня серед підтверджених 18 195 161 випадку захворювання на COVID-19 у світі 691 733 випадків — летальні. 11 421 982 хворих вилікувалися.

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