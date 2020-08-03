Ірландія запровадить вибіркове тестування на COVID-19 для авіапасажирів
Як передає Укрінформ, про це оголосив міністр охорони здоров’я Ірландії Стефен Доннеллі, повідомляє The Irish Times.
Часові рамки запровадження таких перевірок ще не оголошені. Це одне з низки питань, яке має обговорюватися як частина поточних заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу.
"Ми запроваджуємо вибіркові тестування на летовищах та посилюємо присутність медичних працівників, ми розглядаємо інші варіанти подальших обмежень на неістотні подорожі, оскільки ситуація у світі стає все більш мінливою", - зазначив Доннеллі.
Урядовець нагадав, що наразі в Іспанії, Бельгії, Німеччині, Франції та частині Англії спостерігається "дуже серйозна ситуація" з коронавірусом.
Як передає Укрінформ з посиланням на дані сайту Worldometers, станом на ніч 3 серпня серед підтверджених 18 195 161 випадку захворювання на COVID-19 у світі 691 733 випадків — летальні. 11 421 982 хворих вилікувалися.
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