Прем’єр Косова захворів на COVID-19

У прем’єр-міністра Косова Авдулли Хоті підтвердився діагноз коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це передає Укрінформ.

Сам Хоті зазначив, що в нього є легкий кашель, проте інших поширених симптомів хвороби немає.

"Я перебуватиму в ізоляції упродовж двох тижнів. Виконуватиму свою роботу з дому", – повідомив голова уряду Косова у своєму Facebook.

Упродовж останніх чотирьох днів захворюваність на COVID-19 у Косово зросла. В країні виявили 953 нових хворих і 53 смерті.

Як передає Укрінформ з посиланням на дані сайту Worldometers, станом на ніч 3 серпня серед підтверджених 18 195 161 випадку захворювання на COVID-19 у світі 691 733 випадків — летальні. 11 421 982 хворих вилікувалися.

Фото: ЕРА-EFE